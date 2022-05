Fin de conflit sur le réseau M'Tag à Grenoble : les agents de maintenance vont reprendre le travail

Préavis levé sur le réseau de transport M'Tag à Grenoble. Les agents de maintenance mettent fin à la grève au 3e jour de mobilisation. La réunion de négociation de ce mercredi entre les syndicats et la direction a permis de trouver un accord. Les primes liées aux conditions de travail vont augmenter de 20% pour la filière technique. Le travail reprendra donc ce jeudi matin dans les ateliers d'Eybens, Sassenage et Gières ; les trams et les bus vont de nouveau pouvoir être réparés. Dans un communiqué l’intersyndicale "remercie l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour que cette grogne sociale aboutisse à un accord de fin de conflit acceptable".