Fin de grève en Isère chez les conducteurs de la société Keolis/Grindler

Les rotations des bus express, cars régions, M-Tag et M-Tougo, confiés à la société Keolis Port-de-Alpes/Grindler vont reprendre ce vendredi 13 janvier après plus d'une semaine de grève. Une intersyndicale avait appelé les 180 conducteurs basés à Voreppe, Vif, Charvieu-Chavagneux et Goncelin à débrayer depuis le 3 janvier. Les revendications portaient notamment sur les salaires et un accord est finalement intervenu ce jeudi.

5% de hausse de salaires en deux temps

Les syndicats, qui réclamaient 4% d'augmentation au 1e janvier 2023, puis 2% en septembre, ont finalement obtenu 3,5% dès maintenant puis 1,5% en septembre prochain. Ils ont également obtenu la prise en charge de 10 euros supplémentaires sur la mutuelle et une amélioration de la prise en charge des pauses méridiennes.

De nombreux transports scolaires impactés

Depuis le 3 janvier de nombreuses lignes , servant notamment aux transports scolaires, étaient impactées dans la métropole grenobloise, dans le Grésivaudan, ainsi que les lignes express qui relient le pays voironnais à Grenoble et au Grésivaudan et des lignes régulières de cars régions en Nord-Isère.