Fin de l'A380 : "Il faut regarder devant" pour Guillaume Faury

Toulouse, France

Vous n'avez pas peur de perdre en image avec l'arrêt de ce programme ?

"La situation du marché nous amène à la fin de la production en 2021. Ce n'est pas la fin du programme. L'avion va continuer à voler. Il est en service dans de nombreuses compagnies et on va continuer à épauler ces clients. On a plus de 200 machines qui volent et la compagnie Emirates a indiqué qu'elle allait continuer à faire voler ses A380 au-delà de 2030. Ils en prennent quand même 123 au total, donc c'est un chiffre impressionnant.

Evidemment, il y a beaucoup d'émotions car c'est un programme qui a été très emblématique pour Airbus, mais il faut regarder devant. On est à une époque où la consommation de carburant et le respect de environnement sont très importants. Et les nouveaux bi-réacteurs modernes sont très performants. Vous avez vu que la commande d'Emirates qui a été associée à la réduction du nombre d'A380 s'est transformée en A330 NEO et en A350. Ce sont les avions de l'avenir. C'est très important pour nous. "

Quelles conséquences pour les salariés qui travaillent sur ce programme ?

"Vous savez qu'on a produit jusqu'à 30 A380 il y a quelques années. On était en descente à 6 par an. En 2021, on livrera les derniers. On a à peu près 3000 à 3500 personnes qui travaillent sur le programme A380. Elles vont être déplacées sur d'autres programmes. On va regarder ça. On a beaucoup de programmes qui sont en montée en cadence. Sur l'A320 NEO, on a des difficultés à trouver des compétences pour monter en cadence, donc de ce point de vue, ça va nous aider sur la plupart des sites. On a aussi l'A350 qui est en pleine croissance. On en a livré 93 l'année dernière. On va en livrer plus de 100 cette année. On en fabrique actuellement 10 par mois. Donc on a besoin aussi d'alimenter ça.

Mais il va y avoir des sites pour lesquels cela sera plus difficile, ceux qui sont plus spécialement sur l'A380. On va devoir trouver des solutions au cas par cas. On a la chance chez Airbus d'être en croissance et on va trouver les solutions les moins mauvaises possibles. En tous cas, qui soient adaptées à nos salariés, au cas par cas."

Vous pensez éviter les licenciements ?

"Airbus a toujours travaillé de façon très responsable avec ses salariés, donc on va s'asseoir, on va travailler avec les représentants pour voir comment gérer cette situation. C'est trop récent encore pour que je puisse répondre très précisément. On doit commencer à avoir ces discussions entre partenaires sociaux et management de l'entreprise. On est très attachés à le faire et on va le faire comme Airbus l'a déjà fait".