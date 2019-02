Fin de l'A380 : les conséquences sont minimes pour les sites Airbus de Nantes et de Saint-Nazaire

Le groupe Airbus annonce ce jeudi matin l'arrêt de la production de l'avion A380. Sur les sites de Saint-Nazaire et de Nantes, les salariés se montrent émus mais peu inquiets pour la suite.

Loire-Atlantique, France

Plus de dix ans après sa mise en service, le groupe Airbus annonce ce jeudi la fin de la production de l'A380. La dernière livraison est prévue pour 2021. Les salariés qui travaillent sur ce modèle sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire sont émus par la nouvelle mais ne sont pas inquiets pour les prochaines années.

Un avion tous les deux mois

À Nantes, dans le hangar spécialement construit en 2002 pour l'A380, le calme s'est déjà installé depuis quelques mois. "La cadence a beaucoup diminué, explique Aurélien Trichet, responsable de la ligne de production du caisson central de voilure. Il y a quelques années, nous concevions trois avions et demi par mois. Aujourd'hui, nous sommes à un avion tous les deux mois".

L'unité de production était déjà au ralentie depuis quelques mois. © Radio France - Willy Moreau

Sur le site nantais, les salariés fabriquent le nez, les entrées d'air de moteur, les ailerons ainsi que le caisson central de voilure où sont rattachées les ailes. "C'est pour ça que l'on dit que l'A380 naît à Nantes parce que c'est l'une des pièces principales", rajoute Aurélien Trichet.

Les pièces sont conçues un an et demi avant la livraison finale. Pour cette raison, fin 2019, la ligne de production de l'A380 prendra fin à Nantes.

Pas de perte d'emploi

Chez les salariés, le cœur est gros. Jacky Rocharioux travaille sur ce modèle depuis huit ans : "J'ai pleuré un peu mais il ne faut pas le dire. On l'aimait bien ce programme. Ça nous rendait fiers ! On savait qu'il y avait des négociations, on s'attendait à des baisses de cadence voire à une suspension mais pas à l'arrêt définitif du programme".

Le site Airbus de Nantes s'occupe de la confection du caisson centrale de voilure, pièce maîtresse de l'avion. © Radio France - Willy Moreau

Malgré la fin de la production, la direction assure que les emplois seront conservés. Une petite centaine de personnes travaillent actuellement sur la ligne de l'A380 soit une infime partie des 2.700 salariés présents à Nantes.

Rien que sur la production des caissons centraux de voilure, ils ne sont que vingt-quatre. Les emplois seront redistribués sur les autres lignes de production telles que l'A320 ou l'A350.

Reste que Nantes et Saint-Nazaire continueront à travailler sur l'A380 grâce au service après-vente. "Un avion a une durée de vie de trente ans donc jusque là, nous continuerons à construire les pièces à réparer", se réjouit Aurélien Trichet.