Fin de l'aide carburant aux pêcheurs : "Je pense vendre mon bateau", réagit un armateur de Fécamp

Alors que le gouvernement annonce de nouvelles aides aux carburants pour les foyers les plus modestes , la ristourne de 20 centimes du litre de gasoil mise en place pour les pêcheurs prend fin le 15 octobre prochain. Lors des assises de la pêche et des produits de la mer à Nice en fin de semaine dernière, le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, a entériné cette fin de la ristourne. Les marins-pêcheurs de Seine-Maritime sont inquiets.

Le prix du litre de gasoil frôle désormais 1 euro, et Gilles Lemarchand, armateur d'un coquillard à Fécamp en fait le constat : "on en a pour 1.000 euros le plein par jour, on sort à perte". Du jamais-vu en 34 ans de carrière, "si ça continue, je vais prendre ma retraite", alerte l'armateur.

Cette ristourne de 20 centimes du litre était salutaire pour le pêcheur qui rappelle que "tout augmente". "Quand le gasoil est cher, ça se répercute sur le prix de l'acier, les huiles, et notre matériel de pêche aussi puisque le propylène pour les filets est composé de pétrole".

Bateaux de pêche dans le port de Fécamp. © Radio France - Lila Lefebvre

Lors des assises de la pêche et des produits de la mer à Nice en fin de semaine dernière, le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville a rappelé que "le gouvernement est allé au bout de ce qu’il pouvait faire, en termes de plafond et de durée, pour l’aide au carburant pêche"? En tout, ce sont plus de 75 millions d'euros qui ont été mobilisés pour soutenir la filière pêche. Hervé Belleville enjoint donc la filière pêche à s'adapter.

Le ministre a donc annoncé un "plan de transition énergétique de la flotte de pêche." Les grandes lignes reposent sur un partenariat public-privé, détaillé en trois piliers : le "verdissement du carburant maritime", la "réduction de la dépendance de nos navires au pétrole" et "l'adaptation des infrastructures portuaires".

13 centimes de remise à la pompe

Il a présenté ce vendredi une nouvelle stratégie portée sur le "verdissement du carburant maritime". "Grâce à ce verdissement, il y aura une remise de 13 centimes à la pompe pour tous les pêcheurs", précise-t-il au micro de France Bleu Armorique. Le ministre a également annoncé une enveloppe de 450 millions d'euros pour aider les navires à effectuer leur transition.

La ristourne sera financée par TotalEnergies, principal fournisseur de carburants marins en France. Dans un accord conclu avec le gouvernement, le groupe devrait incorporer du biocarburant au gazole de pêche, à hauteur de 7,5%. Ce mélange "ne nécessite pas d'adaptation des moteurs" des navires, d'après le cabinet du ministre, mais "nécessite des investissements dans les stations."