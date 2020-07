Fin de l'état d'urgence et de la trêve hivernale : à Limoges l'heure des expulsions a sonné

Le coronavirus est un coup dur pour les locataires qui ont eu du mal à assumer leurs loyers. Salariés au chômage partiel, non renouvellement de CDD...la crise économique commence à se transformer en une crise sociale selon Aurore Bardet, bénévole au Secours Catholique : "pendant l'urgence sanitaire, des personnes venaient à reculons parce qu'elles avaient un peu honte. Des personnes au chômage partiel, qui avaient une maison, mais aussi des crédits et qui étaient sans aides donc les fins de mois étaient difficiles". L'association a aidé une cinquantaine de personnes par semaine pendant la covid, contre 20 habituellement.

Il en va de même pour les associations de droits au logement comme l'ADIL, l’Agence d’Information sur le Logement à Limoges. Elle reçoit actuellement davantage d'appels pour des impayés de loyers : "on reçoit souvent des appels de locataires qui devaient déménager durant le confinement mais qui n'ont pu le faire et se sont retrouvés avec un deuxième loyer à payer. Il y en a aussi qui pensaient qu'ils n'avaient pas à payer leur loyer pendant la période du confinement, que ça allait être pris en charge par l’État", constate Patrick Sapin le directeur.

On va se retrouver à la rue avec la chaleur et le coronavirus

La peur de l'expulsion ne concerne pas que les locataires. La fin de la trêve hivernale pose aussi problème pour les hébergés d'urgence durant la crise. Benoît, sans-abri, a été logé durant la période de confinement dans un hôtel de Limoges nord. Il cherche activement un appartement car dans trois mois il devra libérer les lieux : "trois mois de plus m'ont été accordé pour rester à l'hôtel. En attendant je fais les démarches pour trouver un studio et ne pas me retrouver à la rue".

Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Des familles qui occupaient des hôtels de manière temporaire doivent quitter les lieux la semaine prochaine. Nombre de familles qui ont demandé un hébergement sont sans solution comme Mounia et ses trois enfants : "j'ai toqué à toutes les portes et appelé le 115, on me dit qu'il n'y a pas de places. On va se retrouver à la rue avec la chaleur et le coronavirus". Le gouvernement promet de maintenir les places exceptionnellement ouvertes, tant que des solutions alternatives ne seront pas trouvées.