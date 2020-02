Fin de l'histoire pour Pronuptia, spécialiste mayennais des robes de mariée

Département Mayenne

C'est un coup fatal pour l'entreprise mayennaise Pronuptia, la chaîne de robe de mariée de Louverné. Le PDG Philippe Macé confirme la décision du Tribunal de commerce de Laval. Le 4 février, il rejette les deux offres de reprise. L'activité doit donc s'arrêter.

Le PDG ne sait pas encore pourquoi, il aura les détails prochainement et il ne souhaite donc pas commenter cette décision pour l'instant. Pronuptia était en liquidation judiciaire depuis le 4 septembre dernier. Ce groupe, c'est une quarantaine de boutiques et plus de 200 salariés.