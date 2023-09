Fin de la grève à l'usine Seb-Moulinex à Mayenne : un accord sur les salaires trouvé

C'est la fin de la grève à l'usine Seb-Moulinex à Mayenne, l'un des plus gros employeurs de la ville. Le piquet a été levé ce jeudi après plus de 24 heures de contestation, un mouvement à l'initiative des salariés applaudi et soutenu notamment par Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière et ancienne candidate à la présidentielle.

ⓘ Publicité

Après de longues heures de négociations, la direction et les représentants du personnel sont parvenus à un accord sur une augmentation des salaires, ce que les employés réclamaient.

"Place maintenant aux négociations annuelles obligatoires qui auront lieu en novembre" confie à France Bleu Mayenne le délégué syndical CGT de Seb-Moulinex qui espère que la direction de l'usine s'engagera à d'autres améliorations.