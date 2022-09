Fin de la grève à la cimenterie Lafarge-Holcim à Saint-Pierre-la-Cour

Le travail a repris à la cimenterie Lafarge-Holcim à Saint-Pierre-la-Cour, après huit jours de grève. Les discussions avec la direction du site ont abouti sur les conditions de travail et les salaires. Un plan d'action a démarré ce jeudi matin avec des salariés de chaque service.

"On est satisfait mais on est toujours en attente des résultats concrets sur le terrain, explique Laurent Carrilero,délégué syndical CFDT. Mais là, on sent quand même une dynamique de la direction et une prise en compte. Reste à contrôler parce que tout ne se fera pas du jour au lendemain et on en est conscient."

Les salariés souhaitaient notamment revoir certains process pour avoir un approvisionnement correct de pièces. Le site de Saint-Pierre-la-Cour n'avait pas connu d'aussi grosse grève depuis huit ans.