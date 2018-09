Saint-Estève, France

12 jours de grève pour rien ! Les salariés de la clinique La Pinède à Saint-Estève ont repris le travail ce mardi matin. La direction n'a jamais voulu ouvrir de négociations sur leurs revendications : en particulier les conditions de travail.

On a gagné en solidarité ! "

Christiane Sanchez, aide-soignante se dit déçue. "On est fatiguée, et puis financièrement c'est dur de reprendre comme ça. La direction est sourde, elle méprise son personnel. Mais on a gagné en solidarité et en amitié. On pourra dire qu'on a osé !"

La grève en revanche continue à Collioure au sein de la clinique Mer Air soleil.