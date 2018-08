Fin de la grève à la Tour Eiffel : le monument rouvre à 9h ce vendredi

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

La Tour Eiffel rouvre au public ce vendredi matin à 09h. La grève d'une partie du personnel aura duré un jour et demi, le 1er et le 2 août 2018. Si vous avez un billet horodaté que vous n'avez pas pu utiliser à cause de la grève, vous pouvez vous faire rembourser.