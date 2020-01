Fin de la grève au Sitcom, le ramassage des déchets reprend dans le sud-ouest des Landes

Après plus de 10 jours de mouvement au Sitcom Côte Sud des Landes, un accord a été trouvé ce lundi entre les grévistes et la direction. Le ramassage des ordures va reprendre ce mardi.

Bénesse-Maremne, France

Bonne nouvelle pour tous les habitants du quart sud-ouest du département. La grève est levée au Sitcom Côte Sud des Landes, qui gère la collecte des ordures. Le mouvement durait depuis le lendemain de Noël, le 26 décembre, soit plus de 10 jours de grève. Le syndicat gère la collecte des déchets dans 76 communes, soit 175.000 personnes.

Un accord entre la direction et les grévistes a été trouvé ce lundi matin. Le ramassage des déchets va donc reprendre ce mardi 7 janvier. Et les déchetteries seront toutes à nouveau rouvertes.

Les grévistes dénonçaient des inégalités salariales exagérées entre les différentes catégories de personnel. Ils ont obtenu gain de cause estime Nicolas Darriet, délégué syndical UNSA au Sitcom : "La direction et les élus ont consenti à revaloriser les primes des agents de collecte, les agents administratif et les agents de déchetterie, à hauteur de 50 euros nets par mois. Un audit a été mis en place dès aujourd'hui. Fin février, on devrait avoir mis tout à plat sur les régimes indemnitaires et arriver certainement à ce qu'on demandait, une équité dans tous les régimes indemnitaires."