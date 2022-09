Fin de la grève chez Keolis à Orléans et fin des perturbations sur le réseau TAO

C'était en quelque sorte la réunion de la dernière chance, car les syndicats de Keolis Orléans, qui avaient appelé à la grève le jeudi 22 septembre dernier, menaçaient de perturber le trafic des bus et des trams d'Orléans ce vendredi, et donc l'ouverture de Comet avec le Salon de l'Habitat dans le nouveau Parc des expositions.

Finalement, une ultime réunion s'est tenue ce mardi 27 septembre et après six jours de conflit, marqué par un blocage du dépôt des bus et des trams au début du mouvement, syndicats et direction ont signé un accord.

Une hausse des salaires et une prime

Cet accord prévoit une hausse de 2% des salaires pour les 750 salariés du réseau de transport en commun de la métropole d'Orléans. Ainsi qu'une prime de 180 euros nets. Tout cela s'appliquera dès le 1er octobre...

Les syndicats réclamaient au départ une hausse de 5% des salaires et une prime de 300 euros. L'accord permet d'éviter de nouvelles perturbations dans les jours à venir sur le réseau de transports publics de la métropole d'Orléans.