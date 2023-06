Fin de la grève chez Mademoiselle Desserts en Dordogne, un accord trouvé avec les syndicats

Un vote à main levée a mis fin au mouvement. Les salariés grévistes des usines de Mademoiselle Desserts, en Dordogne, se sont réunis en assemblée générale ce jeudi 15 juin dans la soirée. La majorité a décidé d'accepter l'accord négocié avec la direction pour mettre fin au conflit et par la même occasion aux négociations annuelles obligatoires (NAO).

ⓘ Publicité

Les travailleurs ont repris la production dans l'entreprise spécialisée dans les pâtisseries, sur les deux sites situés à Condat-sur-Trincou et Thenon. La grève aura duré trois jours et aura, selon l'Intersyndicale CGT-CFDT, mobilisé jusqu'à 80% des ouvriers.

Entre 95 et 103 euros d'augmentation

Les syndicats et la direction se sont mis d'accord sur une augmentation des salaires de 95 euros brut par mois pour les techniciens et agents de maîtrise (TAM) et de 103 euros pour les ouvriers et employés. "C'est loin de nos revendications, réagit le délégué syndical de la CGT Abdourahman Dembil-Ibrahim, mais la direction a pris en compte notre mal-être". Au début du mouvement, les grévistes réclamaient une hausse de 250 euros par mois.

La directrice, Anne L'Honoré, se dit "très satisfaite d'avoir pu dialoguer avec les syndicats et d'être sortie de cette période". L'accord sera officiellement signé à la fin du mois de juin pour une hausse des salaires à partir du 1er juillet.