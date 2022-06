Fin de la grève chez Novasep à Mourenx

Deux semaines après avoir cessé le travail, les salariés de l'usine pharmaceutique Novasep à Mourenx ont repris le travail dans la nuit de ce vendredi à samedi, après avoir obtenu 100 euros de salaire et une prime de 260 euros. L'entreprise devait livrer le 6 juin un premier lot de Paxlovid.

Le contrat entre Novasep et Pfizer dure jusqu'en 2023

" Cela fait 36 ans que je suis dans la boîte et une augmentation de 100 euros, je n'ai jamais vu ça. " Francesco Casado, le délégué syndical de Novasep à Mourenx ne boude pas son plaisir. Après deux semaines d'un mouvement de grève débuté le 20 mai, la direction de Novasep a cédé aux exigences des salariés, permettant la reprise du travail dans la nuit de ce vendredi à samedi. 100 euros d'augmentation de salaire donc, à partir du 1er juillet, mais aussi une prime " de vacances " d'un montant de 260 euros. " On voulait quelque chose de pérenne ", rappelle Francesco Casado. " Avec notre détermination et la solidarité des grévistes, la direction nous a proposé quelque chose. "

Une première livraison du Paxlovid prévue mercredi 6 juin

Il faut dire que pour la direction il y avait urgence. Car la production du Paxlovid, le médicament anti-Covid qui sera distribué par l'américain Pfizer, était à l'arrêt avec ce mouvement social. Novasep, qui en assure une partie de la production au moins jusqu'en 2023, devra assurer une première livraison le mercredi 6 juin. " Nous n'avons pas fait ce mouvement de grève pour rien ", assure Francesco Casado. " On ne l'aurait pas fait en janvier alors que l'on avait quasiment pas de boulot. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que les directions nous laisse le choix ? "

Il reste une inquiétude du côté des salariés, les implications de la fusion en avril de Novasep avec l'entreprise allemande Pharmazell. Mais la direction de Novasep assure qu'il n'y aura aucune conséquence négative sur l'usine de Mourenx.