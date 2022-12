Fin de la grève chez Rapido à Mayenne, les salaires seront augmentés de près de 10 % en un an

Après deux jours de grève, un accord entre la direction des camping-cars Rapido et les représentants des salariés a été trouvé ce mardi 6 décembre. Une augmentation générale des salaires de 4,5 % sera effective au 1er janvier 2023 avec le versement d'une prime de 400 €. Les employés seront également augmentés individuellement de 1 % et il y aura une nouvelle hausse des salaires en juillet 2023, de 2%.

Une satisfaction pour les employés et le délégué syndical CGT Jorge d'Almeida Coelho. "Si on fait le calcul, du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023, on pourrait prétendre à quasiment 10 % d'augmentation." Le représentant du personnel salue l'écoute de la direction et se tient prêt à faire des concessions en l'an prochain.

"Le marché se tend, les véhicules en concession ne se vendent pas, même si on a des véhicules à faire qui sont en retard, il faut aussi être prévoyant pour l'avenir. On a dit à notre direction que lors de nos prochaines NAO en 2023, on saura faire un effort, s'il y a besoin. Du fait qu'ils ont répondu aujourd'hui aux attentes des salariés en retour, on saura répondre aussi à l'attente de l'entreprise."

La reprise du travail est prévue pour ce mercredi matin.