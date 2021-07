Fin de la grève chez Stanley Black & Decker Manufacturing à Besançon

Après près de quatre semaines de conflit, les grévistes de Stanley Black et Decker Manufacturing ont décidé ce vendredi de mettre fin à leur mouvement. Ils obtiennent une augmentation mensuelle de 20 euros brut. Le travail reprendra lundi.

Fin de la grève chez Stanley Black & Decker Manufacturing, l'usine de fabrication de pinces à Besançon. Au bout de 25 jours de conflit, les salariés grévistes ont décidé d'arrêter le mouvement ce vendredi 2 juillet et de lever le blocage du site, ils reprendront le travail lundi. Des grévistes un peu amers: ils sont loin d'avoir obtenu la satisfaction de leurs revendications.

La grève avait débuté le 8 juin, pour obtenir une hausse de la prime d'intéressement. En fin de semaine dernière, un accord était sur le point d'être trouvé: une prime d'intéressement inchangée, mais une augmentation de 30 euros bruts par mois, et une prime de 300 euros nets versée en juillet. Mais finalement, selon les grévistes, la direction avait fait marche arrière, avec une augmentation limitée à 10 euros bruts mensuels.

Une augmentation de 20 euros brut par mois

En début de semaine les grévistes avaient durci leur mouvement en bloquant les expéditions et les réceptions de marchandises, obligeant l'usine à fonctionner au ralenti, et hier, la situation s'était encore tendue, avec une rumeur d'intervention policière pour mettre fin au blocage. Ce vendredi, le syndicat CFDT et la direction ont signé ce vendredi un protocole de fin de conflit qui prévoit au final une augmentation de 20 euros brut par mois pour les salariés non-cadre, à compter du 1er juillet.