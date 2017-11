Fin de la grève dans les magasins mayennais Biocoop

Les 4 magasins dans le département étaient concernés ce vendredi 10 novembre par un mouvement de grève à l'appel de la CFDT.

Une trentaine de salariés des Biocoop de la Mayenne, soit la moitié des effectifs, ont debrayé et se sont rassemblés dans la matinée pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail : mal-être, stress, surcharge de travail, congés maladies non remplacés, pression, tension avec la direction. Des salariés qui affirment donc être mal dans leur peau quand ils vont sur leur lieu de travail, la CFDT les soutenant dans leur démarche. 3 des 4 magasins ont même dû fermer leurs portes, à Laval, Mayenne et Azé.

Le syndicat et la direction ont négocié une partie de la journée. Après plusieurs heures de discussion, les salariés ont obtenu une grande partie de ce qu'ils revendiquaient, notamment la mise en place d'un vrai dialogue social au sein de l'entreprise et une possible revalorisation des salaires dans les prochains mois. La grève est maintenant terminée. Tout le monde reprendra lundi matin le travail.