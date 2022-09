Fin de la grève des éboueurs dans la communauté de l'Auxerrois

Ils ont jeté l'éponge. Les agents de la collecte des déchets dans la communauté d'agglomération de l'auxerrois ont décidé, après deux mois de grève, de stopper leur mobilisation.

Les maires de l'intercommunalité leur avaient promis le paiement de 60% des jours de grève, en échange d'une reprise immédiate du travail. Cette offre, les grévistes l'ont d'abord déclinée, mais en fin de matinée, jeudi, un des agents a fait un malaise et ils ont décidé d'arrêter les frais.

Malaise sans gravité selon les pompiers

C'est un agent non gréviste, en CDD depuis 14 ans et solidaire du mouvement qui s'est senti mal et a perdu connaissance. Pris en charge par les pompiers et conduit à l'hôpital, son état est jugé sans gravité par les secours. Mais cet événement a choqué des grévistes déjà épuisés moralement après 64 jours de conflit. "On n'allait pas attendre que le prochain tombe", expliquent-il, alors ils ont décidé d'arrêter, avec le douloureux sentiment de n'avoir rien obtenu de ce bras de fer au long cours avec le maire d'Auxerre et président de l'Agglomération. Aucune de leurs revendications n'a été entendue : ni embauches, ni prime de métier.

Une solidarité qui restera

Mickael Péro, l'un de leurs représentants, dit même craindre une aggravation des conditions de travail avec la réorganisation des tournées, de 11 à 9 camions par jour. Mais le syndicaliste veut aussi retenir une grande solidarité, une esprit d'équipe au sein des agents grévistes "qui restera toujours".