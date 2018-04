Belfort, France

Après 2 semaines de perturbations, le ramassage des poubelles va enfin pouvoir se faire normalement dans les 53 communes du Grand Belfort. Un accord a été trouvé, ce mardi, entre les éboueurs et l'agglomération. Les revendications locales des grévistes seront étudiées dans les prochains jours.

Une réunion dans les semaines à venir

Le président du Grand Belfort a obtenu gain de cause: la reprise du travail avant tout début de négociation. Pour un syndicaliste "c'était la seule issue possible à ce conflit." La prochaine réunion sera l'occasion pour les éboueurs de se faire entendre sur leurs revendications, par exemple: le début de la journée à 5 h du matin l'été au lieu de 6 h actuellement. Damien Meslot assure qu'il fera en sorte "d'améliorer les choses dans la limite du raisonnable. On peut s'organiser différemment; mais fallait-il une grève pour cela ? Il suffisait que l'on se rencontre." Les éboueurs de leur côté répondent que le mouvement était nécessaire après des mois de demandes de changements sans réponse.

Les revendications seront étudiées dans les semaines à venir, lors d'un CHSCT (comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail) et d'un comité technique paritaire.