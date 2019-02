Fin de la grève des facteurs de La Poste Rondelet à Montpellier

Les facteurs du centre de tri du courrier de Montpellier-Rondelet reprennent le travail ce vendredi, après 15 jours de grève, la plus longue de ce bureau. Le conflit portait sur la réorganisation des tournées.

Montpellier, France

Les facteurs de La Poste Rondelet de Montpellier mettent fin à leur mouvement de grève, entamé le 21 janvier dernier, qui aura donc duré plus de deux semaines. Ils reprennent le travail le vendredi 8 février, après la signature ce jeudi d'un protocole d'accord avec la direction de La Poste de l'Hérault. Le conflit portait sur la réorganisation des tournées des facteurs du centre-ville de Montpellier. Ils dénonçaient la réduction du nombre de tournées, la surcharge et le rallongement de certaines, et demandaient des embauches.

Ils ont obtenu l'embauche de huit CDI, et l'annulation du travail supplémentaire de tri en amont de la distribution pour certains facteurs, envisagé par la direction pour compléter leurs horaires de travail.

"Même des non-grévistes nous ont dit merci." Marc Godard, Sud PTT

"C'est une victoire, pour nous facteurs, pour les usagers aussi, et plus globalement dans le contexte actuel", se félicite Marc Godard, délégué Sud PTT au centre de tri Rondelet. Il ajoute que "cela n'a pas été facile tous les jours. Seize jours de grève, c'est le plus long conflit au centre de tri Rondelet avec une moyenne de 40 à 50 grévistes par jour. Même des non-grévistes sont venus nous dire merci."

De son côté, la direction de La Poste de l'Hérault se félicite de "cet accord qui va permettre aux clients de retrouver une situation normale de distribution du courrier".