Fin de la grève des facteurs du Blanc, mais de forte réserve envers la direction

Ils étaient une vingtaine ce lundi matin, dès 7h45, rassemblés devant le centre postale du Blanc, une vingtaine d'agents. Leur but : dénoncer la "réorganisation désastreuse" de la poste. "Les positions de travail supprimés dans ce centre font que la charge de travail est reportée sur les facteurs qui restent, avec des tournées plus longues. Il y'a sept intérimaires qui sont au Blanc pour pallier les absences, c'est un vrai problème" souligne Angélique Bury, Secrétaire Départementale CGT PTT de l'Indre.

La direction et les agents du centre de courrier se sont rencontrés en fin de matinée. "La direction nous a expliqué qu'elle ne pouvait pas nous donner de réponse concrète dans l'immédiat et a proposé de nous faire un retour officiel à la mi-décembre" raconte Pauline Dumontet, secrétaire Départementale Sud PTT de l'Indre. En attendant la direction promet du renfort d'effectifs : une personne supplémentaire dès cette semaine et deux personnes au mois de décembre.

"S'ils déplacent le problème on y retourne"

L'intersyndicale avertit cependant la direction : "il se pourrait que la nouvelle réorganisation, les nouvelles affectations de quartiers arrangent certains facteurs au détriment d'autres, cela déplace juste le problème. Si La poste fait cela, nous appellerons à une nouvelle grève" conclut Pauline Dumontet.