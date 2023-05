Fin de la grève : les salariés de ZF Bouthéon de retour au travail

Un accord entre les syndicats et la direction de ZF Bouthéon a été signé ce mercredi matin. Après plus de deux semaines de grève, les quelques 330 salariés reprennent donc le travail. Ils toucheront une prime de 12 000 euros, versée en deux fois, cette année et l'an prochain.

Les salariés grévistes de ZF Bouthéon © Radio France - Aurélie Jacquand Cela faisait plus de deux semaines (depuis le 24 avril) que les salariés de ZF Bouthéon tenaient le piquet de grève devant leur entreprise . Un mouvement à l'appel de l'intersyndicale, suivi par 90% des salariés, pour réclamer une prime de 10 000 euros chacun. ⓘ Publicité Après de multiples réunions avec la direction et la présence (mardi 9 mai) de Peter Laier, membre du board de ZF venu spécialement d'Allemagne pour négocier, les syndicats ont finalement signé un accord ce mercredi matin. Il prévoit le versement de 6 000 euros par salarié dès la fin du mois de mai, puis à nouveau 6 000 euros en 2024. 12 000 euros donc, "C'est une très bonne solution pour sortir de la crise", explique Pierrick Couturier représentant CFE CGC, même si l'intersyndicale réclamait également le paiement des jours de grève : "On obtient 2 000 euros de plus que ce que l'on réclamait, donc ça compense". Dès l'annonce de la signature de l'accord, les premiers salariés se sont remis au travail. "Redémarrer n'est pas chose facile", reconnaît Michel Fétiveau, directeur du site ZF d'Andrézieux-Bouthéon. "Le fil rouge qui va nous permettre de redémarrer, c'est le projet du repreneur qui mobilise tout le monde et même les grévistes étaient d'accord pour dire que ce projet est un projet qui assure la pérennité de l'usine, donc on compte beaucoup là-dessus pour que les gens repartent et que l'usine reprenne son fonctionnement normal". Le site d'Andrézieux-Bouthéon sera racheter dans les mois à venir par le groupe Punch, qui a prévu de reprendre l'ensemble des effectifs et qui a mis la main à la poche afin de sortir de ce conflit puisque les 6 000 euros versés à chacun des salariés en 2024 viendront de la trésorerie de Punch. Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !