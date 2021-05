Fin de la limitation des 10 kms : à Portbail, l'impatience de retrouver un peu de liberté...et de touristes

Ce lundi 3 mai 2021 marque la levée des restrictions de déplacements à 10 kms autour de son domicile. Les contraintes anti-Covid s'assouplissent et c'est un soulagement, notamment pour les commerçants et le secteur touristique à Portbail, sur la cote ouest de la Manche

C'est le desserrement des contraintes anti-Covid à partir de ce lundi 3 mai 2021 en France, avec notamment la levée des restrictions de déplacements à 10 km autour de son domicile, c'est aussi la fin des attestations. Une première étape dans le déconfinement qui redonne un goût de liberté, dans le secteur de Portbail, sur la cote Ouest de la Manche; les commerçants espèrent que la saison touristique va enfin être lancée. " On a hâte que la saison commence, reconnait Flavie, qui tient une mercerie, on est une régions saisonnière, et on on n'a pas eu Pâques et il y a eut moins de monde en résidence secondaire."

On attend le boom de l'Ascension, avec la levée des 10kms, tous les Parisiens, les Rouennais vont vraiment revenir et on va rebosser, comme on fait d'habitude. Thierry, boulanger

Le déconfinement, en prenant son temps

Un soulagement pour beaucoup , même si "on est bien" à Portbail disent Evelyne et ses copines, ça va faire du bien de retrouver un peu de liberté . " On ne bouge pas beaucoup, mais là quand même on va pouvoir aller voir notre fille à Tours." Sa copine Jacqueline, elle attend surtout la réouverture des commerces " ça manque" dit-elle.

Les retrouvailles, le retour des touristes, c'est bien, tempère Noëlle une autre habitante, mais elle restera sagement chez elle encore quelques temps. " Je vais voir la famille un peu plus, mas c'est tout. Si c'est pour être reconfiner un peu plus tard, je vois pas la nécessité. Il y a encore des cas, il faut aller doucement quand même."

Doucement mais sûrement : prochaine échéance ; a réouverture des commerces le 19 maii