Fin probable de la navette d'Air France à Bordeaux : "La rentabilité de l'aéroport est menacée"

La crise du Coronavirus aura sans doute raison de la navette d'Air France entre Bordeaux et Paris. Maintenir cette navette "risque d'être compliqué" explique le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde Patrick Seguin. La CCI est actionnaire a 25% de l'aéroport et l'avoue : "S'il n'y a plus de navette, cela va impacter très fortement l’organisation et la rentabilité de l’aéroport de Bordeaux."

"Quand on peut faire le trajet par ailleurs en 2h30, l’avion ne se justifie pas" a rappelé le ministre de l’Economie Bruno Le Maire ce lundi en citant en exemple la navette bordelaise. Le prêt de sept milliards d'euros de l'Etat à Air France est d'ailleurs accordé à la condition que la compagnie "devienne la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète", ce qui passe "par des suppressions de lignes intérieures" pour Bruno Le Maire. La liaison en TGV entre Bordeaux et Paris dure 2h04 depuis lancement de la LGV.

Travaux d'accès à l'aéroport en tram maintenus

La CCI a lancé un plan d'investissement massif de 170 millions d’euros juste avant la crise. Cette situation va obliger la chambre de commerce à annuler certains travaux et certains aménagements. Les travaux de la ligne d’accès du tramway à l’aéroport, eux, sont maintenus. Ils devraient s'achever en 2022 plutôt que, comme prévu initialement, en 2021.

Risque de disparition du low cost

Mais le danger de perdre la navette n'est pas le seul selon Patrick Seguin : "Nous avons le risque de perte de la navette et nous avons aussi une chute très importante du low cost et un risque de disparition de certaines sociétés low cost." Ces compagnies aériennes à bas coût représentent 50% de l’activité de l’aéroport actuellement.