Fin de la production d'hydrocarbures : quel avenir pour les puits de pétrole dans la Marne ?

La fin annoncée de la production d'hydrocarbures en France d'ici 2040 inquiète le bassin d'emploi de Montmirail, où se trouve la majeure partie des gisements de pétrole marnais exploités par la société IPC Pétroleum. Le groupe pourrait désormais réfléchir à deux fois, avant d'investir.

Le maire de Montmirail a écrit au président de la République, au premier ministre, à Nicolas Hulot même, pour l'alerter sur les dangers du projet de loi qui vise à interdire d'ici 2040 la production d'hydrocarbures en France. En vain, puisque le texte doit bel et bien être voté définitivement par l'Assemblée nationale le 19 décembre prochain. Or, c'est à Montmirail que le groupe IPC Pétroleum à son siège social et son plus grand gisement de pétrole marnais. Au total, la société possède 12 gisements de pétrole dont 10 dans le département de la Marne. Alors le texte du ministre de la transition énergétique Nicolas Hulot, une fois voté, pourrait-il remettre en cause les investissements du groupe dans la Marne ?

"On a des concessions où on a identifié qu'elles étaient pas suffisamment exploitées et pour lesquels on a des projets d'investissements pour augmenter encore d'avantage nos productions sur le département de la Marne...", répond Valéry Da Silva, le directeur des filiales françaises d'IPC Pétroleum qui poursuit : "effectivement on peut se poser beaucoup de questions sur ces investissements là... malgré la date butoir de 2040, c'est 23 ans, mais pour nos investissements c'est une échéance assez courte...". Le groupe IPC Pétroleum a encore investi 4 millions d'euros cette année sur un puits de pétrole à Montmirail.

Les puits de pétrole de la Marne produisent entre 1800 et 2000 barils par jour

Le pétrole est raffiné à une heure de Montmirail en région parisienne, dans la raffinerie de Grandpuits. Du pétrole "made in France" entièrement destiné au marché français. Et le maire de Montmirail Etienne Dhuicq est loin d'être "contre la transition énergétique", mais pour lui, mieux vaut consommer le peu de pétrole français qui existe dans nos sous-sols. "Si on ne devait que consommer que 100 000 tonnes, autant que ce soit nos 100 000 tonnes à nous plutôt que le pétrole qui vient du Moyen-Orient qu'il faudra transporter par bateau, par camion...", remarque Etienne Dhuicq. Le maire de Montmirail qui s'inquiète surtout pour l'emploi : "ce sont des emplois qualifiés et hautement rémunérés donc ce sont des familles qui vivent sur place...". Le groupe IPC Pétroléum emploie 50 personnes, mais le maire estime à 150 le nombre d'emplois indirects générés.