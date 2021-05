Fin de la règle des 10km : les campings lorrains prêts à retrouver les clients

Ils sont attendus de pied ferme. Les touristes français peuvent se déplacer au-delà d'un rayon de 10km dès ce lundi. Et se rendre, pourquoi pas, dans un camping. C'est en tout cas ce qu'espèrent les gérants de camping en Lorraine.

"On est très contents de pouvoir enfin ouvrir, tout est prêt", s'enthousiasme Thierry Quinot gérant du camping de la Moselle à Liverdun et président de la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air. Une saison qui commence presque à la même époque que d'habitude et qui doit permettre de remettre les finances à neuf selon Thierry Quinot : "l'objectif c'est de remonter le chiffre d'affaire pour arriver au seuil de rentabilité. On ne l'a pas atteint l'an dernier et on a travaillé à perte. Mais on est optimistes".

Profiter de la clientèle régionale

Un objectif que partagent Didier et Denis Bontems les actionnaires et gérants du camping de Villey-le-Sec, près de Nancy. Bottes et manches retroussées, l'heure était aux derniers réglages ce week-end.

Posé en bord de Moselle, le camping de Villey-le-Sec espère attirer la clientèle régionale © Radio France - Léo Limon

"On espère que la clientèle française et régionale sera au rendez-vous" précise Denis Bontems. Les sollicitations des touristes locaux sont bien présentes ces derniers jours, notamment grâce aux trois week-end prolongés qui se profilent au mois de mai.

L'attente du retour des touristes étrangers

Pour le moment, la grande interrogation reste celle des clients étrangers, notamment venus des Pays-Bas et d'Allemagne. Au camping de Villey-le-Sec, cette clientèle étrangère de passage reste celle qui remplit le plus le carnet de réservation. "On a un peu d’inquiétude au sujet de leurs possibilités à se déplacer en France. On ne compensera pas le tourisme de passage" développe Denis Bontems. Actuellement, l'entrée en France en provenance d'un pays de l'Espace européen est soumise à la présentation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Dès le 9 juin, l'accueil des touristes étrangers sera possible à condition qu'ils possèdent un pass sanitaire.