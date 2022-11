Fin de la remise à la pompe : ces auto-écoles bourguignonnes contraintes d'adapter leurs tarifs

Combien de voitures vous avez dans votre auto école. ?

On a sept voitures, qui ne roulent pas forcément tout le temps. Il y en a grosso modo cinq qui tournent tous les jours. Donc en moyenne, ça va faire un plein par semaine et par voiture, soit un budget de 2300 euros par mois.

Budget qui augmente énormément avec la hausse des prix. Vous allez répercuter ça sur le prix du permis de conduire ?

Jusqu'à présent, je ne l'avais pas fait. Mais effectivement, au 1ᵉʳ janvier, on n'aura pas le choix. Il faudra voir à combler ce qu'on perd de manière journalière. On va augmenter le prix de l'heure. Là, pour exemple, je suis à 47 euros de l'heure et je vais passer à 50 euros au 1er janvier, ce qui me permettra de payer la différence de carburant, sans plus.

On parle beaucoup de la voiture électrique pour les particuliers. Vous, ce sont des choses auxquelles vous réfléchissez ?

Oui, on a une voiture électrique qui est commandée. Ca permettra une certaine alternative justement au gazole. Et puis par exemple, ce que j'ai fait ces dernières semaines, on a une petite voiture en boîte automatique qui est en essence qu'on a fait convertir à l'éthanol. Donc du coup, on a un plein qui est divisé par deux en terme de prix.

Dans le passage du permis, il y a désormais des gestes d'écoconduite. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour conduire mieux tout en consommant moins ?

Ne pas faire chauffer sa voiture à l'arrêt. Ça, c'est un défaut que beaucoup de gens ont. Ne pas charger inutilement une voiture, ne pas avoir de barres de toit. Respecter les préconisations constructeur en terme d'entretien, la pression des pneus et ensuite, lorsqu'on conduit une conduite souple, une conduite anticipée, une conduite ou on va bien observer l'environnement afin de ne pas passer directement de l'accélérateur au frein et en utilisant au maximum le frein moteur.