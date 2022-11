Fin de la ristourne carburants : faire son plein en Espagne vaut-il vraiment le coup... et le coût ?

Avec la réduction de 20 centimes à la caisse, les prix des carburants en Espagne et en France étaient quasiment les même mardi 15 novembre, juste avant la fin de la ristourne.

"Bien sûr que c'est rentable d'aller en Espagne". Pour Philippe, il n'y a pas de doute : il ira faire le plein de l'autre côté des Pyrénées, dès ce mercredi 16 novembre, jour où les ristournes du gouvernement et de Total diminuent et passent à 10 centimes chacune. Il faut dire que la tentation est grande pour les frontaliers qui habitent dans les vallées d'Aspe et d'Ossau. Il suffit parfois de faire 15 minutes de voiture pour arriver à la première station-service espagnole, où des aides de 20 centimes sont en place jusqu'à la fin de l'année.

ⓘ Publicité

Achats groupés

C'est le cas de Philippe qui habite à Urdos, en vallée d'Aspe, à seulement quelques kilomètres de la frontière. "J'allais déjà en Espagne avant donc je vais y retourner. J'achète aussi du gaz, deux fois moins cher qu'en France", explique-t-il. Une opération dont Philippe ressortira certainement gagnant.

Comme lui, Géraldine préfère faire des achats groupés en Espagne et ne pas s'y rendre uniquement pour l'essence. "En général, je vais jusqu'à Villanúa, donc j'en ai pour 60 kilomètres aller-retour, pour des fois seulement 10 centimes de différence, donc je ne sais pas si c'est vraiment rentable. Mais j'en profite pour aller au restaurant, acheter du poisson, et du tabac."

Différence de 20 à 25 centimes

Jusqu'à présent, il est vrai qu'avec les aides du gouvernement et de Total, l'écart de prix à la pompe n'était pas flagrant avec nos voisins ibériques. Mardi 15 novembre, le diesel était par exemple à 1,759 eurso le litre à Canfranc, contre 1,849 euros à Accous, dernière station avant l'Espagne. Mais avec la fin des aides, Rafael, gérant de la station Cepsa, la première après la frontière, s'attend à voir les Français revenir : "Il y en avait beaucoup moins, mais maintenant, ça va être entre 20 et 25 centimes moins chers. Il va y avoir beaucoup de clients. Ceux qui vont venir le plus sont les frontaliers qui ont des cartes de fidélité. Les autres, s'ils n'ont pas un voyage prévu, ne viendront pas exprès".

Hormis les camions, les Français représentent près de 50 % de ses clients. Il note également que les Français en profitent surtout pour se fournir en tabac et en alcool. En Ricard par exemple "une boisson typiquement française, mais qui est pourtant moins chère en Espagne ! ", s'amuse Rafael.