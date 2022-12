Fin de la ristourne à la pompe : "Qu'est-ce qu'on peut y faire ?", réagissent des automobilistes lorrains

Andrée est venue faire son plein, ou plutôt son demi-plein, dans cette station de Lunéville juste avant la fin de la ristourne. "10 ou 20 centimes, c'est toujours ça, j'ai mis 19 litres aujourd'hui", explique la retraitée. "Pour la suite, on fera attention, on roulera moins, et voilà". Comme elle, la plupart des automobilistes croisés dans cette station sont assez fatalistes face à la fin de la ristourne de 10 centimes à la pompe ce 1er janvier.

ⓘ Publicité

"Pourquoi l'arrêter ?", demande Thibault, sur une autre pompe de la station. "Je ne vais pas changer mes habitudes. Je roule beaucoup et je continuerai, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? On peut rien faire", lance-t-il, dépité. "On est bien obligé de faire le plein pour aller travailler, donc on fait des efforts partout", renchérit Alexandra.

Pas de gros rush avant la fin de la ristourne

"Mon plein est à 70 euros, il va prendre environ 14 euros, c'est quand même beaucoup !", constate Pierre-Henri. "On doit faire attention à tout, donc on profite des ristournes tant qu'elles sont encore là", ajoute Muriel, qui est venue avec son mari pour compléter leur réservoir.

Dans cette station, les automobilistes ne se sont pas rués sur l'essence moins chers. "On a plus de clientèle, certes, mais pas énormément plus, pas comme quand ça a été mis en place", constate Aline qui tient la caisse. "Les gens sont résignés en fait, ils veulent juste savoir combien va leur coûter leur plein d'essence l'année prochaine, mais comme tout augmente, oui, ils sont résignés", conclut-elle. A la place de cette ristourne, une aide de 100 euros sera proposée aux rouleurs les plus modestes.

loading