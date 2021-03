Fin de la saison d'hiver : le bilan est mitigé pour le secteur de la montagne, dans la Drôme

La saison aurait pu être excellente cette année, tous les professionnels de la montagne s'accordent sur ce point : la neige était au rendez-vous, contrairement à l'an passé. Mais dans le contexte de crise sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a choisi de ne pas ouvrir les remontées mécaniques. Les vacanciers, privés de ski alpin, se sont donc rabattus sur d'autres activités, ce qui n'a pas toujours suffi à sauver la saison.

Christophe loue des équipements de ski au magasin Algoud Sport, sur le Col du Rousset, dans le Vercors : "On est à seulement 30% du chiffre d'affaire qu'on aurait pu faire en temps normal avec la neige qu'on a eue cette année", regrette-t-il. Une rentrée d'argent assez faible, qui va permettre de payer les charges et les employés. Pour sauver la saison, Algoud Sport a misé sur d'autres activités nordiques que le ski alpin : "On s'est adaptés, il y a eu un gros succès sur le ski de fond, le ski de rando nordique surtout et sur les raquettes, il y a quelques journées où on n'avait plus de matériel disponible en ski de fond et raquettes donc pour ça, ça a bien fonctionné", raconte Christophe.

Christophe loue des équipements de ski au Col du Rousset dans le Vercors © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Très bonne saison pour les mushers

Ceux qui ont tiré leur épingle du jeu en revanche, cette année, ce sont les mushers, qui proposent des balades dans un traîneau tiré par des chiens. Maxime, qui a un chenil du côté de Bouvante, a croulé sous les demandes cette année : "C'était tous les jours, des SMS, des messages vocaux, des mails à ne plus pouvoir répondre à tout le monde, à oublier des SMS..." raconte-t-il. "Pour moi c'est une très bonne année, on a eu de la neige, on a pu faire du traîneau très tôt et jusqu'à très tard dans la saison."

Maxime et ses chiens à Bouvante © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Même constat chez Sébastien, un autre musher du Vercors : "On a refusé beaucoup de monde parce qu'on a vu qu'il y avait une grosse recherche d'activités pour le public qui venait sur le Vercors. J'ai emmené en balade plein de gens qui n'avaient jamais fait de ski de fond et qui essayaient pour la première fois. En temps normal, ils auraient fait du ski alpin."

Les chiens de traineau de Sebastien vers Vassieux-en-Vercors © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Aude et Guillaume, un couple de Romanais croisés en rentrant de balade avec Sébastien sont conquis. "En temps normal, on n'aurait peut-être pas essayé, on ne se serait peut-être pas intéressés à cette activité mais finalement c'était une bonne découverte."

A noter quand même : malgré un bond des demandes chez les mushers, ils n'ont pas fait un plus gros chiffre d'affaire que d'habitude. l'activité reste limitée au nombre de chiens disponibles.