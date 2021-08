Fin de la tolérance pour le pass sanitaire : en Creuse, première semaine contrastée dans les restos

Lundi 16 août, policiers et gendarmes commencent à verbaliser les clients qui n'ont pas de pass sanitaire valide et les commerçants qui n'effectuent pas les contrôles. En Creuse, la première semaine de pass sanitaire obligatoire a fait chuter la clientèle dans plusieurs établissements.

Lundi 16 août, la tolérance prend fin. Les policiers et les gendarmes vont contrôler les restaurants et les cafés pour vérifier si tout le monde a bien son pass sanitaire. Il est obligatoire normalement depuis lundi 9 août mais les forces de l'ordre avaient la consigne de ne pas verbaliser tout de suite. Désormais, les récalcitrants s'exposent à des sanctions.

Moitié moins de clientèle

Les commerçants avaient très peur que ce pass sanitaire fasse chuter leur nombre de clients. S'il est trop tôt pour dresser un bilan exhaustif de la mesure, la première semaine n'a pas été vécue de la même façon dans tous les établissements creusois.

à lire aussi Anti-pass sanitaire : des restos creusois ferment pour aller manifester samedi

Baisse de clients au démarrage

Certains restaurateurs ont passé une semaine très difficile, comme Isabelle, qui tient le Vénitien à Guéret : "On a jamais vu un mois d'août aussi catastrophique, surtout avant le 15 août. On a moitié moins de clientèle, parce qu'on a dû refuser beaucoup de monde à cause du pass. Ca devient pénible !"

La situation n'est pas aussi dramatique pour tout le monde. Plusieurs patrons ont tout de même eu une petite baisse de fréquentation : l'hôtel Central de Boussac a servi seulement dix-sept personnes mardi dernier, contre une cinquantaine d'habitude. Mercredi a été calme, mais le jeudi, jour de marché, l'affluence était la même que d'habitude.

Dans 90% des cas les gens sont compréhensifs et ont leur pass

A La Cellette, le démarrage a aussi été timide pour l'auberge de la tour : "Quelques personnes nous ont appelés pour savoir si on faisait une exception, on a dit non, plusieurs ont dû renoncer à venir. On a perdu environ 15% de notre clientèle, mais dans 90% des cas les gens sont compréhensifs et ont leur pass", témoigne la gérante Sandrine Cagnat-Parris.

à lire aussi Pass sanitaire en Creuse : une première journée synonyme de rodage

Certains restos complets pour le 15 août

Son restaurant était d'ailleurs complet samedi soir et dimanche midi. A l'auberge des pêcheurs de la Celle-dunoise, peu de clients arrivent sans pass sanitaire, et il y a du monde, selon le patron.

Pour le week-end du 15 août, le plus gros de l'été, l'hôtel Nougier à Fursac était complet aussi. Le chef Stéphane Nougier est à la tête de l'UMIH, le syndicat qui rassemble une trentaine de professionnels creusois. D'après lui, il n'y a pas eu de remontées négatives des adhérents depuis la mise en place du pass sanitaire.

Des commerçants refusent de contrôler leurs clients

Malgré les sanctions encourues, plusieurs patrons creusois refusent toujours d'appliquer le pass sanitaire. Personne ne souhaite le dire publiquement à la radio mais hors micro, une poignée de restaurateurs nous confient qu'ils ne comptent pas contrôler leurs clients à partir du 16 août.

Nous essayons ensemble, avec l'aide de tous, de stopper le virus

Ceux qui ne respectent pas la loi risquent gros, explique Eric Gigou, le commissaire divisionnaire de Guéret : "Si un client se retrouve attable en salle ou en terrasse sans pass sanitaire, ça signifie que le commerçant n'a pas effectué le contrôle. Il risque jusqu'à sept jours de fermeture administrative. Le client risque une amende de 135 euros."

Il va donc organiser des patrouilles dans les commerces et faire des contrôles aléatoires des clients. Il insiste : "Nous ne courons pas après des délinquants ou des criminels. Nous essayons ensemble, avec l'aide de tous, de stopper le virus qui nous empoisonne la vie depuis un an et demi."

à lire aussi Le festival du Lézart Vert est annulé à Fursac en Creuse à cause du pass sanitaire

Des bugs signalés

Ces contrôles inquiètent Isabelle, du Vénitien. Pendant la première semaine, le contrôle du pass sanitaire n'a pas été de tout repos : "On a eu des clients dont le QR code indiquait que le pass n'était pas valide, alors que sur le papier ils avaient leurs deux injections depuis le mois de juin. Tout le monde n'est pas fraudeur, on fait confiance aux gens. En cas de contrôle, qui sera sanctionné dans ce cas ?"

Le commissaire divisionnaire de Guéret rassure : "Si un client présente un pass frauduleux que le commerçant ne pouvait pas détecter, parce que le pass appartient à une autre personne par exemple, évidemment le commerçant ne sera pas en faute. En revanche, il tombera sous le coup de la loi s'il a servi ce client sciemment."