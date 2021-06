Fin de la trêve hivernale : la ville de Stains prend un arrêté "anti mise à la rue"

Alors que la trêve hivernale des expulsions locatives a pris fin ce lundi 31 mai 2021, le maire de Stains vient de prendre un arrêté "anti mise à la rue" et dénonce "la situation dramatique dans laquelle se trouve des milliers de locataires" en Seine-Saint-Denis.

Dans un communiqué publié ce mardi soir, le maire de Stains (Seine-Saint-Denis) dénonce la fin de la trêve hivernale et la reprise des expulsions locatives depuis ce 1er juin 2021. Azzédine Taïbi (PCF) s'y oppose et renouvelle cette année son arrêté "anti mise à la rue".

En temps normal, la trêve hivernale dure du 1er novembre au 31 mars, mais cette année en raison de la crise du Covid-19, elle a été prolongée par le gouvernement de deux mois supplémentaires, jusqu'au 31 mai. Mais ce n'est pas suffisant pour l'élu.

"Alors que la crise sanitaire n'a fait qu'exacerber les inégalités territoriales, sociales et économiques, et que la Seine-Saint-Denis et ses habitants subissent de pleine fouet la crise du logement, le gouvernement nie la situation dramatique dans laquelle se trouvent des milliers de locataires sous le coup d'une expulsion imminente", explique Azzédine Taïbi.

La ville rappelle que cette fin de trêve intervient alors que la Fondation Abé-Pierre vient de rendre un rapport annuel qui alerte sur la montée des impayés de loyers et sur le risque d'une explosion des expulsions locatives : 30.000 expulsions pourraient avoir lieu à partir du 1er juin, le double d'une année normale, selon plusieurs associations.

Cet arrêté "anti mise à la rue", déjà pris dans les années précédentes, a permis d'éviter "depuis le mandat précédent, plus de 600 expulsions" dans la ville de Stains, assure le maire.

"Mettre fin à la trêve hivernale en cette période de pandémie est une décision irresponsable et inhumaine du gouvernement", poursuit l'élu qui conclut son communiqué avec ce rappel : "Aucune famille ne doit se retrouver sans solution de relogement. C'est une question de dignité".