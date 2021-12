Fin de parcours pour la coutellerie-quincaillerie Vasserot à Nîmes

C'est ce vendredi (31/12), qu'une véritable institution de Nîmes qui ferme ses portes. La coutellerie-quincaillerie Vasserot sise au 11 de la rue Pierre-Semard. Créé en 1925, du moindre clou, vis, à la robinetterie en passant aux poêles à paella géantes, "on trouve de tout chez Vasserot", pas un slogan publicitaire une réalité. Mais voilà, les descendantes des créateurs, Florence et Chantal Vasserot ont décidé de prendre leur retraite, retraite bien méritée. Après plus de quarante années de labeur, c'est une page qui se tourne pour ce patrimoine commercial de la ville.

"De tout et au détail."

On ne dira plus, on trouve de tout chez Vasserot. Un simple commerce fermé, non un patrimoine avec ses clients fidèles. Le petit monde de Bernard qui venait acheter petit des clous au poids, plus grand il est resté fidèle à Vasserot : "je viens acheter un petit couteau pour mon petit fils avec l'emballage de la maison Vasserot, c'est une catastrophe, c'est tout un petit monde qui s'en va".

Une odeur, une âme peut-être, qui fleure encore le siècle d'avant, celui des grands parents fondateurs puis dans les années 50 Pierre Vasserot, un incontournable : "avec sa blouse grise, son air austère mais avec beaucoup de compétence et d'humour" se souvient sa fille Florence qui a pris la suite.

Reportage dans la maison Vasserot à Nîmes (Gard). Copier

"La reprise ? Encore beaucoup de flou."

"Avec ma sœur Chantal - dit Florence - nous sommes nées dans l'appartement au-dessus du magasin, déjà toute petite, nous donnions la main". La maison Vasserot qui achève son parcours quasi-centenaire, ferme ses portes avec 2021. Pas de repreneurs mais "des discussions en cours" précise Florence Vasserot. "Nous allons tout faire pour que l'histoire se continue".

La retraite et une question pour l'avenir de l'institution nîmoise. Copier

"Tu vas me manquer."

Clous, vis, tuyaux, poignées de portes introuvables ailleurs que chez Vasserot, une institution pour les Nîmois qui en viendrait presque à tutoyer leur coutellerie-quincaillerie. 50 centimètres de flexible pour celui-là, "il vendait à la pièce, pas la peine d'en prendre davantage, allez dans un grand magasin, on vous en vendra deux mètres". Une grande fourchette pour celle-là, "pour le rôti de noël, ailleurs ? Je ne l'aurais pas trouvée".

Des nîmoises et des nîmois qui vont regretter la maison Vasserot. Copier

Encore quelques jours avant que la célèbre enseigne nîmoise ferme ses portes. © Radio France - L Labastrou