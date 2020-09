Fin de saison en demi-teinte pour les campings des Pyrénées-Orientales

La fin de la saison approche pour les campings des Pyrénées-Orientales. D'habitude les établissements font encore le plein au mois de septembre mais cette année ils payent l'absence de touristes étrangers à cause de la crise sanitaire.

Il y a comme un air de fin de saison dans les campings des Pyrénées-Orientales qui sont encore ouvert en cette fin septembre. La fin d'une année décidément sans commune mesure avec la crise sanitaire du Covid-19, le confinement et un bel été pour de nombreux établissements. Certains espéraient jouer les prolongations durant l'arrière saison. C'est peine perdue avec l'absence de très nombreux touristes étrangers. Ce sont surtout les plus gros campings qui souffrent pendant ce mois de septembre.

Une petite trentaine d'arrivée pour ce dernier week-end d'ouverture au camping Le Brasilia à Canet -en-Roussillon. "C'est très calme" reconnaît Yann Marlic. Le directeur des 17 hectares nous fait visiter : "nous sommes dans un secteur normalement plein. Les jardins sont beaux, il y a de belles pelouses mais pas de touristes." Pour cette dernière semaine, le camping accueille 250 familles. C'est moitié moins par rapport à une saison normale. Le camping a tout de même fait le plein cet été ce qui représente 60% de son chiffre d'affaire.

Pas d'ouverture à la Toussaint

Le Brasilia a ouvert ses portes le 13 juin dernier avec deux mois de retard. "Nous espérions aller jusqu'à la Toussaint parce qu'il y a les vacances des Suisses, des Allemands et des Français mais ce n'était pas possible" se désole Yann Marlic. La crise sanitaire a repoussé certaines velléités de départ en vacances. Actuellement la clientèle du camping est très franco-française et ce sont beaucoup de retraités qui sont venus à Canet-en-Roussillon.

"Ce n'était pas viable de rester ouvert avec aussi peu de familles"

Déjà des réservations pour 2021

Malgré tout, le directeur du Brasilia reste optimiste. "Oui nous avons déjà une date de réouverture" se félicite Yann Marlic. Ce sera le 14 avril prochain, "et il y a déjà des réservations. Certains qui ne sont pas venus ont déjà fait savoir qu'ils seraient là la saison prochaine" se félicite-t-il.