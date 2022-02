Fin de soldes en demie teinte pour les commerçants du centre-ville d'Orléans

"J'ai vu une dynamique de soldes au tout début de la période" s'étonne Arnaud Poupart, qui gère la boutique de vêtements pour hommes Révolt. Le commerçant installé place de la république a cependant rapidement déchanté : "c'est vite retombé dans une ambiance très compliquée en ce moment, avec très peu de clients en ville ".

En cause, le retour du télétravail et les mesures gouvernementales mises en place en début d'année selon lui. "J'ai la chance d'avoir des clients fidèles, ce qui me sauve de cette ambiance morose" estime-t-il pourtant.

Trop de promotions dans l'année

Quelques rues plus loin, Roger Berros tient la boutique Sandie, pour lui, même constat. La situation sanitaire a compliqué les choses, mais le manque d'attractivité de cette période de promotions date de bien avant : "le soldes ce n'e sont plus une surprise pour personne" estime-t-il. "Ils ont été gangrénés par les avant-soldes, ventes privées des grandes enseignes".

Avec tout de même un sentiment d'espoir : "on est prêts à voir venir le beau temps, on met en place la collection de printemps et on voit déjà venir nos clientes" termine-t-il.