Fin dégressive du fonds de solidarité : les entreprises indriennes sont sereines

Les aides perçues par les entreprises en souffrance dans le cadre du fonds de solidarité deviennent dégressives ce premier juin. Désormais ouvertes à toutes les entreprises peu importe leur chiffre d'affaire, les dotations baisseront en juin, puis en juillet et en août pour finalement prendre fin. Mais à Châteauroux, commerçants et restaurateurs sont confiants sur la reprise et espèrent ne plus en avoir besoin dès juillet.

à lire aussi Coronavirus : les aides aux secteurs en difficulté maintenues mais diminuées entre juin et août

A partir de ce mardi, les aides du fonds de solidarité ne sont plus réservées aux entreprises accusant une baisse de plus de 50% de leur chiffre d'affaire. En revanche, leur montant change, fini le montant de 10 000 euros pour les petites entreprises, et le plafond de 20% de chiffre d'affaire pour les plus grosses. En juin, le montant passe de 40% de perte du chiffre d'affaire par rapport au moins de juin 2019, puis 30% en juillet et 20% en août.

Avec la réouverture je devrais ne plus en avoir besoin, et tant mieux !"

"Je ne suis pas inquiet, rassure Alexandre Dulierre, le gérant du bar à vin Le Conseil à Châteauroux. Le temps est avec nous, il fait beau, les gens vont revenir". Dépourvu de places en terrasse il a décidé de ne rouvrir que le 9 juin, il percevra donc 10.000 euros pour mai et une aide en juin, "mais avec la réouverture je devrais ne plus en avoir besoin, et tant mieux !"

Même son de cloche à la CPME de l'Indre (Confédération des petites et moyennes entreprises), "il faut que l'activité reprenne, appuie son nouveau président Emmanuel Mardon. Mais la dégressivité est un bon compromis pour ne pas laisser dans la panade les entreprises". Le dirigeant se veut confiant pour la reprise, qu'il entrevoit comme bonne mais avec sa confédération, il va déjà de l'avant en lançant un accompagnement au plus proche des entrepreneurs, car dans quelques mois, nombre d'entre eux auront à rembourser leurs prêts garantis par l'Etat contractés pendant la crise.

4400 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité dans le département de l'Indre, pour une enveloppe globale de 50 millions d'euros.