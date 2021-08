Fin des aides aux entreprises : les commerçants de Valence ne veulent pas non plus "vivre sous perfusion"

C'est la fin du "quoi qu'il en coûte". Les aides exceptionnelles accordées aux entreprises prennent fin ce mardi 31 août. L'accès au Fonds de solidarité reste toutefois valable encore un mois, puis sera remplacé par un dispositif de prise en charge par l'Etat des coûts fixes, pour les entreprises dont le chiffre d'affaire ne décolle toujours pas. Quant au chômage partiel, le reste à charge passe désormais à 40% pour l'employeur.

On savait qu'il y aurait une fin au "quoi qu'il en coûte" ! - Isabelle Rioufol, la présidente de l'association des commerçants du quartier Bouffier à Valence

A Valence, pour Isabelle Rioufol, présidente des commerçants du quartier Bouffier, "on n'est pas mécontent que ça s'arrête. _On est tous des indépendants dans l'âme, vivre de subsides, ce n'est pas l'idée du départ lorsqu'on s'installe_". Pour elle, artisane de métier d'art, les aides ont été évidemment "salutaires". Mais désormais, il faut reprendre l'activité, avec ses galères, "on est des commerçants du centre ville, on sait fidéliser, on va faire notre métier tel qu'on sait le faire".

Wilfried est à la tête des trois magasins dans la région, dont la boutique valentinoise D'Stock. Il a bénéficié du dispositif de chômage partiel, et des aides plafonnées à 1 500 ou 5 000 euros, en fonction du chiffre d'affaire réalisé. "On a réussi à compenser. Pour l'instant ça roule, ça repart". Même si le magasin valentinois accuse une baisse d'environ 15 / 20% de son chiffre d'affaire, il est satisfait de l'arrêt des aides, "à un moment donné, il va falloir les payer. Donc il faut que ça s'arrête, c'est positif".

L'arrêt des aides, chaque entreprise l'attend. On veut le retour à une activité normale. S'il y a moins d'aide c'est bon signe - Simon Francon, le président de la CPME dans la Drôme.

"Ce qui est positif aussi, c'est que le gouvernement avait dit dans un premier temps qu'il allait arrêter les aides fin août de façon un peu brutal. Mais le fonds de solidarité va se poursuivre encore tout le mois de septembre" explique Simon Francon, le président de la CPME dans la Drôme. Le Fonds de solidarité permet une compensation lorsque l'entreprise est fermée, ou réalise moins de 50% du chiffre d'affaire d'un mois par rapport à l'année précédente.

En centre ville, à Valence comme à Romans, ou dans les zones touristiques, l'activité des restaurants est repartie. Le patron de la brasserie l'Etage à Valence explique avoir touché ses dernières aides début mai, et avoir même déjà remboursé quasiment la totalité du prêt garanti par l'Etat. Mais dans les zones commerciales ou industrielles, cet été, les restaurants n'ont pas pu ouvrir en pleine capacité.

"Et il faut faire la différence entre les restaurants en ville et ceux en campagne" précise Florence Gagneur, secrétaire de l'UMIH de la Drôme, et propriétaire du restaurant des Balmes Le Tahiti à Romans. Sans compter les spécificités de certains établissements, "moi je fais dans l'évènementiel, les mariages, anniversaires... c'est plus raide !" Elle a encore bénéficié d'aides en juillet, et n'exclue pas en avoir besoin en septembre.