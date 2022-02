Fin des jauges : le directeur d'Antarès au Mans voit la lumière au bout du tunnel

Certaines restrictions sanitaires sont levées ce mercredi. Finies les jauges imposées dans les stades et les salles de spectacles. C'est un énorme soulagement pour Sylvain Charbonnier, le directeur d'Antarès au Mans qui programme entre 25 et 30 spectacles par an, en temps normal.

"Ça fait du bien, c'est une nouvelle qu'on attendait depuis très longtemps". Sylvain Charbonnier pousse un ouf de soulagement. Enfin, Antarès dont il est le directeur, va pouvoir afficher complet ou, en tout cas, accueillir plus de 2000 spectateurs. Et ca change tout. " C'est un peu notre jour de rentrée aujourd'hui, la rentrée culturelle". Car depuis depuis la crise sanitaire, il jongle entre annulations et reports de spectacles.

" C'était une période effectivement très compliquée. Depuis mi mars 2020, tous nos spectacles ont été reprogrammés. On a assisté à trois, quatre, cinq reports, parfois sur certains spectacles. C'était extrêmement compliqué de se projeter pour nous et pour le spectateur également. De savoir s'il allait continuer à venir au spectacle. Difficulté de se projeter également dans l'achat de billets". Avant la crise, Antarès organisait 25 spectacles au minimum par saison sans compter les matchs du Mans Sarthe Basket soit " 50 manifestations, parfois 60 les bonnes années et parfois 70". Avec entre 80 000 et 120 000 spectateurs pour les spectacles et concerts. 200 000 si l'on ajoute les rencontres de basket

Le casse-tête des reprogrammations

Parmi les grands rendez vous annulés, le final de four de basket en 2020 où 11 000 billets avaient été vendus ou encore Holiday On ice qui devait attirer 7000 spectateurs. Autant de manque à gagner pour Antarès mais aussi pour ceux qui travaillent autour : les restaurateurs, les traiteurs, les hôteliers sans parler des intermittents du spectacle, des hôtesses ou des agents de sécurité.

Cette fois, c'est reparti. "On voit la lumière au bout du tunnel" se réjouit Sylvain Charbonnier. Reste à reprogrammer les spectacles. Et là il risque d'y avoir embouteillage. " Il faudra toute une phase de réamorçage. Un spectacle se programme 18 mois ou 24 mois à l'avance. Il faut presque un an pour le remplir". Aux reports de 2020, s'ajoute ceux de 2021, en plus des concerts déjà programmés en 2022 et toujours les matches de basket. "Il va falloir communiquer les nouvelles dates au public".

Sylvain Charbonnier, directeur de la salle de spectacle Antarès au Mans © Radio France - yann lastennet

Sylvain Charbonnier se dit optimiste sur le retour du public

Reste à savoir si le public sera au rendez vous. Dans une tribune du début du mois de janvier, les organisations de spectacles demandaient l'arrêt des "stop and go" qui mettait à mal la filière et les programmations. Selon elle, "les Français considèrent désormais l’acte d’achat d’un billet de spectacle comme une prise de risque. La défiance gagne. Déjà en octobre, 56 % de nos spectateurs étaient réticents à retrouver le chemin des salles de spectacles, et parfois à long terme". C'était avant l'annonce de la levée des jauges.

Le directeur d'Antarès se veut optimiste. " Les gens ont besoin de sortir, de revivre comme avant. Cela je le constate. Dès lors où on a rouvert nos spectacles entre octobre et décembre, on avait des gens conquis, heureux, avec une envie de revenir. On a fait des jauges à 4.500 spectateurs pour les concerts de Jean-Louis Aubert, Vita et Slimane".

Et la peur du virus ? " Notre métier a mis en place des gestes barrières, un contrôle du pass vaccinal puis vaccinal. Le port du masque est respecté" rappelle le directeur d'Antarès. " C'est un lieu sûr, finalement, une salle de spectacle, c'est là où on n'a pas compris toutes ces restrictions qui s'imposent à notre métier".

Prochain rendez vous, la comédie musicale Je vais t'aimer, où des chanteurs interprètent les plus grands tubes de Michel Sardou, les 19 & 20 février

