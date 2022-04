Fin des menuiseries Grégoire en Dordogne : "On n'a pas pu passer le cap" des hausses de prix, dit le président

Une dernière assemblée générale, devant les 236 salariés réunis dans l'un des immenses hangar du site de 33 hectares, à Saint-Martial-d'Artenset, dans la Vallée de l'Isle. Ce vendredi 29 avril, c'était le dernier jour des Nouvelles Menuiseries Grégoire, autrefois un fleuron industriel de la Dordogne. L'entreprise de fenêtre bois, PVC et alu a compté jusqu'à 700 salariés dans les années 1990. Le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé sa liquidation cette semaine. Son président Xavier Palle, a repris la direction de l'entreprise il y a un an. Apprécié des salariés, il n'aura pas réussi à redresser la barre à temps.

"La fermeture de cette entreprise, elle est historique. Il faut peut-être remonter jusqu'en 2010, où beaucoup d'investissements n'ont pas été faits, ou pas correctement", explique Xavier Palle. Il est arrivé après d'autres dirigeants, qui se sont succédés depuis la reprise de l'entreprise en 2018 par le fond d'investissement Prudentia Capital, abondé en partie par des capitaux publics : "En 2018, la reprise était compliquée. Reprendre 250 salariés avec 3,8 millions d'euros de carnets de commande, les délégués du personnel le disent eux-même, il aurait fallu le faire avec 40 personnes. On en a pris 210 de trop".

Des hausses de matières premières énormes

"L'argent qui a été mis les premières années, c'était simplement pour augmenter le chiffre d'affaire, augmenter le niveau d'activité, et payer les salaires. Cet argent, il manque en quelque sorte aujourd'hui, alors qu'on est confrontés à une crise économique sans précédent", assure le dirigeant. Les hausses de prix ont commencé dans le secteur dès l'année 2021. "On entend que le taux de chômage qui est au plus bas... sauf que quand je fais le plein de ma voiture, je vois le prix de l'essence, c'est pas une crise ça ? On a eu des hausses de matières de 70%, 80%. Il y a le bois, l'acier. On a eu 18% de hausse pour le vitrage, nous, on n'a passé que 2% de hausse pour nos clients. Comment vous faites ?"

"Malheureusement, les entreprises ont une hausse de 35% de dépôt de bilan dans le second-oeuvre du bâtiment. Lesecond-oeuvre, c'est nous, c'est l'électricien, c'est la peinture, c'est les menuiseries. Grégoire n'a sans doute pas su, ou pas pu, passer ce cap".