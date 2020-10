La commission européenne lance une consultation citoyenne sur l'utilisation des pièces de 1 et 2 centimes d'euros. Peu utilisées dans certains cas, elles pourraient finir par être supprimées. A Nancy, l'idée fait son chemin parmi les commerçants.

Fin des pièces de 1 et 2 centimes : à Nancy l'idée fait son chemin parmi les commerçants

Les pièces de 1 et 2 centimes vont-elles disparaître ?

Les jours des petites pièces jours sont-ils comptés ? C'est possible à en croire la consultation citoyenne lancée par la commission européenne, le lundi 28 septembre. Une consultation qui va durer 15 semaines.

Économiser le coût de fabrication

L'objectif est notamment d’économiser le coût de fabrication de ces pièces. Chaque pièce coûte 1,20 centime à la fabrication. Le but également de consultation est d'interroger les européens sur l'idée d'introduire une règle pour arrondir les paiements en espèce aux 5 centimes près. Alors que ces pièces semblent de moins en moins utilisées.

France Bleu Lorraine est allé interroger les commerçants et clients du marché couvert de Nancy.

Je gagnerais du temps

L'idée fait son chemin, il y aurait un avantage pratique pour Lulu, vendeur de fruits " Je gagnerai du temps, ça m'éviterait de les sortir de la caisse, de les compter et d'aller les déposer à la banque." Pour Alain, boucher depuis 1997 au marché, les petite pièces ne sont plus au goût du jour " ça complique la vie des gens. En plus les clients préfèrent largement utiliser la carte. "

Magali est également commerçante au marché couvert de Nancy, elle constate aussi une très grosse utilisation de la carte bancaire, même si elle se méfie de la règle qui pourrait arrondir les prix " On arrondit et puis au final on augmente toujours parce qu'on se dit que ce n'est que quelques centimes mais au final ça peut vraiment changer le prix"

Encore un peu de répit pour les pièces rouges de 1 et 2 centimes, la commission européenne prendra sa décision à la fin de l'année 2021.