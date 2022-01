Fin des plastiques pour emballer les fruits et légumes : la coopérative limousine Limdor s'adapte

Place au sac en papier ou au fourreau en carton: à partir du 1er janvier dernier, les fruits et légumes ne pourront plus être emballés dans du plastique, obligeant le secteur à s'adapter. C'est le cas de la coopérative limousine Limdor, située à Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne.

C'est une modification qui va dans le sens de la loi anti-gaspillage du gouvernement. Depuis samedi dernier, officiellement, les emballages des fruits et légumes ne peuvent plus être en plastique. Cette modification s'impose notamment aux pommes, vendus dans des contenants de moins de 1,5 kilogramme.

Si pour certains industriels, ce fut une surprise, à Limdor, l'anticipation a été faite en amont. "Cela fait un an que l'on s'est adapté" explique Jean-Luc Soury, le directeur de la coopérative limousine qui vend des pommes. Ainsi, Limdor a fait l'acquisition de machines qui ont permis de produire des emballages en carton. _"_Ce sont des barquettes en carton, bien ajourée, de manière à ce que le fruit soit visible pour les consommateurs" décrit le directeur. Ce n'était pas banal, car pour les consommateurs c'est aussi un changement d'habitude. "Ce ne sera pas comme les oeufs, où on ne voit rien" assure Jean-Luc Soury.

Un investissement à 100 000 euros

Mais ce choix n'était pas non plus anodin pour Limdor, qui a donc du investir, et pas des moindres. "Limdor a investi près de 100 000 euros pour payer une machine qui conditionne les fruits par barquette de quatre à six fruits en carton" explique Jean-Luc Soury. Cette barquette peut se composter. "Il a bien fallu qu'on le fasse, si on veut vendre nos pommes. C'est un coût supplémentaire pour nous et nos producteurs qui payent ce matériel." Le coût est important, car la barquette en carton coûte 35% plus cher que le plastique selon Jean-Luc Soury, soit 5 centimes de plus au kilo.

Vigilance concernant la distorsion de concurrence

Face à cette adaptation, Jean-Luc Soury déplore quand même une loi "franco-française". "Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence et que cette loi soit valable partout en Europe." D'ailleurs, plusieurs organisations ont déposé le 10 octobre un recours auprès du Conseil d'Etat pour contester cette distorsion du marché européen. C'est le cas aussi d'Interfel et de la Fédération française de la coopération fruitière légumière et horticole. La plus haute juridiction administrative française ne s'est pas encore prononcée sur le fond de ces recours.