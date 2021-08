À la rentrée, ce sera la fin des repas à un euro pour les étudiants non boursiers. L'annonce a été faite ce dimanche par la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal. La Fédération des étudiants de Rouen pointe les difficultés des jeunes précaires qui n'ont pas accès aux bourses.

Fin des repas à un euro : la Fédération des étudiants de Rouen inquiète pour les plus précaires

L'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, est presque passée inaperçue mais dès la rentrée prochaine, ce sera la fin des repas à un euro pour les étudiants non boursiers. Désormais, seuls les boursiers et les étudiants pouvant justifier d'une situation de précarité pourront encore bénéficier des repas à prix réduits au restaurant universitaire, mis en place en janvier 2021 pour mieux lutter contre la pauvreté des jeunes liée à la crise sanitaire.

"Les aides, on ne peut pas en avoir éternellement" - Alice, étudiante rouennaise

Parmi les étudiants rencontrés dans les rues de Rouen, les réactions sont mitigées. Alice, scolarisée en licence d'Humanités, comprend la décision du gouvernement. "Le Covid a mis le pays dans une situation financière difficile à surmonter donc on ne peut pas promettre à des étudiants de leur donner encore des années les repas à un euro", argumente-t-elle.

En revanche, installé à une terrasse de café, la nouvelle ne rassure pas du tout Brice, étudiant de 22 ans en informatique. "Je n'ai pas le droit aux bourses mais est-ce pour cela que je ne peux pas avoir des repas à un euro ?" s'interroge le jeune homme. "Je reste étudiant, donc précaire", renchérit-il.

Coralie Duval, présidente de la Feder, la fédération des étudiants rouennais comprend la décision du gouvernement : "Le but n'est pas d'épuiser toutes les caisses maintenant pour se retrouver plus tard dans des situations compliquées avec une impossibilité de faire de la tarification sociale" mais elles'inquiète pour l'avenir des étudiants précaires non boursiers qui ne pourront ou ne sauront pas justifier de leur situation. "_Repérer les étudiants en situation de précarité a toujours été compliqué_, il y a un fort taux de non-recours pour certaines aides", souligne la jeune femme.

La Feder réclame par ailleurs une réforme des bourses pour permettre une meilleure répartition des aides sociales entre les étudiants.