Fin des soldes : bilan mitigé à Laval

Les soldes se terminent aujourd'hui. Pour les commerçants de Laval, l'heure est au bilan et il est plutôt mitigé. Entre la météo capricieuse, les ventes privées qui précédent les soldes et la concurrence d'Internet, les conditions de ventes ont été difficiles. Pour certains plus que pour d'autres.

Dans les rues de Laval, mardi 8 août, les passants se font rares. Beaucoup de Mayennais sont déjà partis en vacances et dans les magasins, certains commerçants en profitent pour déballer les produits de la nouvelle collection. Les affichent - 50 %, - 70 % vont bientôt disparaître des vitrines et en ce dernier jour des soldes, ce n'est pas le rush habituel. "L'année dernière, on avait fait un très gros chiffre le dernier jour des soldes et aujourd'hui, il n'y a personne en boutique", constate Fabien Vaudelet, acheteur pour une boutique de Laval. Un différentiel qui s'explique par le décalage de la période des soldes : elles ont débuté une semaine plus tard que l'an passé et se terminent donc seulement début août. Mais ce commerçant ne se plaint pas trop, pour lui, les six semaines de rabais se sont plutôt bien passées, le bilan est semblable à celui de l'année précédente.

Pour Mégane Manfroi, responsable d'une boutique à Laval, le bilan est aussi positif : "C'est mieux que l'année dernière. Je trouve qu'il y a plus personnes et notamment des touristes." Pour d'autres commerçants, la période a été plus compliqué. Dans l'ensemble, d'après Karine Leray, présidente de l'association des commerçants de Laval et gérante d'une boutique, "les soldes n'ont pas été très positifs".

Les soldes aujourd'hui ne veulent plus rien dire. Il n'y a plus l'événement "soldes". Avant, la mère de famille posait son jour de congés le premier jour des promotions, elle faisait les soldes avec ses copines. Aujourd'hui, il n'y a plus l'effet "foule" - Karine Leray, présidente de l'association des commerçants de Laval.

Selon elle, les raisons sont multiples : les ventes privées qui ont lieu avant les soldes, les promotions toute l'année et la concurrence d'Internet. Pas de catastrophe pour autant car d'après Karine Leray, "à la fin des six semaines, les soldes sont bons mais uniquement sur la longueur, il n'y a plus d'euphorie le premier jour".

La météo changeante joue un rôle

"On a eu très très chaud à certaines périodes et malheureusement, quand il fait très chaud, le client ne vient pas, explique Karine Leray. Ensuite, on a eu beaucoup moins beau donc pour vendre des petits débardeurs, des robes à bretelles, c'est aussi compliqué. En fait, la météo a beaucoup d'impact sur notre chiffre d'affaires." Pour Mégane Manfroi, ce changement de climat a eu, au contraire, un effet bénéfique : "Je pense que la température nous a aidés. Le fait qu'il fasse très chaud au mois de juin et pas beau en juillet-août, ça équilibre les ventes."

Au niveau national, 75,5 % des Français ont participé aux soldes d'été d'après un sondage Toluna pour le magazine LSA. Un chiffre en recul de 1,3 point par rapport à l'an dernier.