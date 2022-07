Fin des soldes : comment se porte les commerces du centre-ville toulousain ?

Les soldes d'été 2022 prennent fin ce mardi dans la quasi-totalité de la France. On s'intéresse à notre centre-ville toulousain et ses commerçants. Comment se portent-ils après trois années marquées par le mouvement des Gilets-jaunes et la crise du Covid ?

Les soldes d'été 2022 prennent fin ce mardi 19 juillet pour la quasi-totalité de la France. Alors comment se portent les commerçants du centre-ville de Toulouse, après trois années marquées par le mouvement des Gilets-jaunes et du Covid-19 ? Vendeurs et gérants sont perplexes même si le business reprend des couleurs.

En 2018, le samedi, je pouvais voir passer 600 personnes en une journée, aujourd'hui, on tourne autour des 200 clients.

Bilan à la hausse pour la vente de textile

La vente textile se porte plutôt bien à Toulouse, dans son magasin de prêt-à-porter, Sarah enregistre "entre 5 à 7% de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à 2019. Les clients sont au rendez-vous, surtout depuis la fin du port du masque obligatoire dans les magasins". Une tendance qui se confirme chez Cédric à côté de la Place Wilson : "les soldes ont fait effet sur les ventes. On se retrouve avec un bilan chiffré qui dépasse de 10% notre chiffre d'affaires de 2019" mais le gérant tempère, si son activité rebondit, le manque de personnel lui fait défaut.

Moins de monde en centre-ville

Le compte rendu des soldes n'est pas aussi bon pour tout le monde. Dans le milieu de la culture et de l'art, "on se fait moins plaisir" estime le gérant de la Galerie d'Art YellowKorner à Toulouse.

Thierry, gérant du YellowKorner voit beaucoup moins de monde le week-end dans sa boutique. © Radio France - Louis Fontaine

Installé depuis 2013, il n'a jamais été aussi inquiet : "il suffit de regarder l'état du centre-ville, le nombre de magasins fermés, le nombre de magasins qui ont ou qui changent de propriétaire et le nombre de locaux vides. Les gens en périphérie ne viennent plus ici le week-end ! En 2018, le samedi, je pouvais voir passer 600 personnes en une journée, aujourd'hui, on tourne autour des 200. J'espère que la municipalité s'en rend compte et qu'il y aura des actions qui seront menées pour nous aider et pour retrouver le flux".