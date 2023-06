Fin des tarifs réglementés sur le gaz : quelle est la marche à suivre en Alsace ?

Si vous vous chauffez au gaz, vous avez du recevoir un courrier qui vous indique la fin des tarifs réglementés ce samedi 1er juillet. La France suit en fait une directive européenne, pour permettre à plus de distributeurs d'être sur le marché. En Alsace, pour l'instant il n'y a rien à faire. Les nouvelles offres n'arriveront que ce samedi 1er juillet. Si vous ne faites rien, vous êtes automatiquement dirigé vers les tarifs "passerelle" ou "de bascule".

Il faudra comparer les différentes offres

Dans le Haut-Rhin, comme dans le reste de la France, ce tarif "passerelle" sera sensiblement similaire à celui en cours actuellement. Vous pourrez ensuite comparer les différentes offres proposées, qui seront nombreuses car il y a plusieurs distributeurs. Ce sera également le cas pour le nord de l'Alsace, autour de Saverne et à Sélestat. "Il y aura des offres au prix du marché qui seront intéressantes et d'autres indexées sur le prix repère de la commission. Elles seront plus chères au départ mais elle seraient plus stable dans le temps, c'est ce qu'on a vu avec la guerre en Ukraine", explique Eric Dreyer de l'UFC Que Choisir du Haut-Rhin.

Le gouvernement a déjà mis en place un comparateur d'offres pour vous permettre de faire votre choix, tout comme l' UFC Que Choisir . Ces comparateurs vous permettront d'y voir plus clair une fois que tous les distributeurs auront dévoilé leur nouvelles offres.

L'exception strasbourgeoise

Les clients d'Électricité de Strasbourg font figure d'exception car il n'y a qu'un seul autre opérateur dans la zone : Ekowatteur. Il y aura donc beaucoup moins d'offres. ÉS est attendu au tournant par ses clients. Ils sont 50 000 à être concernés. Pour l'instant, le nouveau tarif, présenté en avril n'est pas du tout avantageux car l'abonnement est trois fois plus cher et la baisse du prix du kilowatt/heure ne compense pas cette hausse selon l'UFC Que Choisir. Ce système pénalise surtout les petits consommateurs selon l'association qui déplore que les clients ne peuvent pas vraiment faire jouer la concurrence.

Sandrine Maurin, la directrice des ventes pour les particuliers chez ES, explique que de nouveaux tarifs revus à la baisse seront publiés cette semaine. "Nous allons faire une répartition différente entre abonnement et kilowatt/heure à partir du 1er juillet. L'offre de bascule est une offre de marché indexé sur un prix de référence fixé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Il évolue et donc le prix va changer chaque mois et c'est normal".