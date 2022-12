Fin des terrasses chauffées : 40% de chiffre d'affaires en moins pour les restaurants des Bouches-du-Rhône

Les clients ont froid et les restaurateurs sont inquiets. Les terrasses chauffées sont interdites depuis le mois de mars 2022. Pour le premier hiver sans, les professionnels redoutent une baisse du chiffre d'affaires. Selon le secrétaire général de l'UMIH (union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration) des Bouches-du-Rhône, les restaurateurs du département pourraient perdre entre 30 et 40% de leurs revenus à cause de cette mesure écologique.

Les restaurateurs, bientôt "une espèce en voie de disparition" ?

Cet hiver, seuls les restaurants qui ont une terrasse close pourront allumer le chauffage. "Pour ceux qui ne le peuvent pas, et c'est une majorité, cela représente une baisse du chiffre d'affaires de 30 à 40%, assure Frédéric Jeanjean, secrétaire général de l'UMIH dans les Bouches-du-Rhône sur France Bleu Provence. C'est énorme, surtout après les périodes que nous venons de vivre, post-gilets jaunes, post-Covid, et la flambée du prix des matières premières en ce moment."

Cette mesure a été prise dans le cadre de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique, issue d'une proposition de la Convention citoyenne pour le climat visant à réduire la consommation d'énergie. "On ne peut pas chauffer à plein régime une terrasse en plein hiver pour le simple plaisir de boire son café en ayant chaud", estimait alors la ministre de la Transition écologique. Mais pour le représentant des professionnels, il ne s'agit pas de laisser tourner les chauffages en permanence, mais de les allumer lorsque les clients sont en terrasse. "Les restaurateurs seront bientôt une espèce en voie de disparition", s'inquiète Frédéric Jeanjean.

Pour le secrétaire départemental de l'UMIH, c'est "une mesurette pour dire qu'on fait quelque chose". "En ce moment, en plein mondial de foot, j'entendais la ministre des Sports annoncer la venue d'Emmanuel Macron au Qatar pour la demi-finale des Bleus. Allé boum, deux coups d'Air Bus. Et ça, ca ne fait rien du tout." En effet, Amélie Oudéa-Castéra a assuré qu'elle rentrait dimanche soir pour "un important conseil d'administration du comité d'organisation de Paris 2024" avant de revenir avec le Président de la République ce mercredi pour le match France-Maroc.