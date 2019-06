Fin des travaux dans la station France Bleu Pays Basque de Bayonne

Bayonne, France

France Bleu Pays Basque est installé depuis 18 ans (2001) dans les locaux du 46 allées marines. 18 ans durant lesquels la radio de service public a accru son audience et son équipe.

18 ans après, la radio avait besoin d'une remise aux normes techniques et ergonomique. Après un premier jet en 2014 dans les locaux partagés par les journalistes et les animateurs ce sont les studios qui ont été totalement repensés.

Le nouveau studio de France Bleu à Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Repensés au point que depuis mardi 4 juin les animateurs, les journalistes et les techniciens travaillent ensemble. Jusqu'à ce jour à Bayonne le studio était constitué de deux pièces : l'une pour la régie des techniciens et l'autre pour ceux qui parlent tous les jours dans le micro.

Onze mois de chantier

Désormais, et après onze mois de chantier, les studios sont ouverts. Plus de séparation vitrée. Tout le monde travaille dans la même pièce. Tout a été refait de neuf. Installations techniques et confort des "speakers". Le chantier amorcé fin août 2018 vient de s'achever mardi 4 juin "à la date et l'heure prévus" insiste le directeur de la station, Ttotte Darguy.

Aujourd'hui, France Bleu pays Basque dispose de deux nouveaux studios mais aussi des espaces d'enregistrement et de liaison repensés. Il a fallu pour cela de nombreux corps de métiers pour concevoir, détruire et reconstruire ces studios.

Le studio avant/après