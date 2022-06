Fin des voitures thermiques en 2035 : Bruno Le Maire reçoit la filière automobile vendredi

Après le vote historique au Parlement européen mercredi sur la fin des moteurs thermiques en 2035, le ministre de l'Économie a assuré qu'il allait recevoir ce vendredi les représentants de la filière automobile française.

"Il s'agit d'une véritable révolution mais positive", a dit Bruno Le Maire jeudi soir dans l'émission "C à vous" sur France 5, "mais cela va nous demander des travaux considérables, pour nous puissance publique".

"Accélérer la production" notamment sur les batteries électriques

"Dès demain, je verrai Luca de Meo, le président de Renault, le président de Stellantis M. Tavares, je verrai l'ensemble de la filière automobile, les sous-traitants, pour qu'on regarde comment est-ce qu'on continue à accompagner le secteur", a-t-il ajouté, évoquant notamment "les fonderies où 12.000 ouvriers travaillent, il faut les accompagner, les former, pour qu'ils puissent retrouver un emploi dans cette filière industrielle".

Le ministre a émis le souhait d’accélérer "la production de capacités" évoquant les trois usines de batteries électriques existantes. "Il faut qu'on continue à construire des usines de batteries électriques de façon à ce que nos véhicules électriques soient produits au maximum en France. Et puis bien entendu installer des bornes de recharge", a souligné le ministre.

Une aide pour la filière ?

"J'aimerais que l'État français puisse apporter une aide financière, on l'a prévu, à l'ensemble de la filière pour les accompagner" a aussi déclaré le ministre. Plus tôt dans la journée, l'Association des constructeurs d'automobiles (ACEA) avait indiqué que l'industrie automobile prendrait le virage électrique mais qu'il faudrait vérifier avant 2030 si la demande et le réseau de bornes suivent. Bruno Le Maire a aussi défendu une"clause de revoyure dans cinq ou sept ans afin de voir où nous en sommes".

Tandis que Volvo ou Ford, entre autres, soutiennent ce virage électrique, les représentants des constructeurs allemands et français l'ont sévèrement condamné. "On va tenir nos engagements, mais c'est un grand saut dans le vide et un sabordage industriel", a condamné le président de la Plateforme française de l'automobile, Luc Chatel. "Les constructeurs chinois, les Américains vont continuer à faire du thermique. On choisit la technologie sur laquelle la Chine a dix ans d'avance et on leur laisse un boulevard sur le thermique pendant douze ans", selon lui.