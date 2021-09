Fin du "contrat du siècle" de Naval Group : les agences d'intérim dans le flou mais pas inquiètes

Il y a le sort des salariés de Naval Group, des sous-traitants, mais aussi celui des intérimaires. Avec la fin de la commande de sous-marins par l'Australie, on s'interroge dans les agences d'intérim. Les entretiens sont en cours pour reclasser les 500 employés du groupe, qui travaillaient sur le projet à Cherbourg. On a par ailleurs appris mardi que les 20 apprentis de l'école interne de conception ne seront pas recrutés. Pour les intérimaires, c'est encore le flou.

Des intérimaires sur d'autres projets

Quand on appelle les agences, c'est la même réponse : "Il est un peu tôt pour en parler". Sur la partie production, les intérimaires actuels travaillent sur d'autres projets, comme les six sous-marins de la classe Suffren du programme Barracuda, pour la France, échelonnés jusqu'en 2030. Le "contrat du siècle" n'était pas encore en phase de production. Les bâtiments devaient d'ailleurs vraisemblablement être assemblés dans la région d'Adelaïde en Australie. "L'effet se fera peut-être ressentir dans quelques années. On en sait pas plus", commente Rachel Ledormeur, responsable de l'agence Cap Interim à Cherbourg, qui travaille avec des sous-traitants de Naval Group.

Des postes sont même dans certaines agences encore à pourvoir chez l'industriel et ces entreprises. On recherche en ce moment dans l'une d'elles un certain nombre d'échafaudeurs par exemple.

"Il y aura certainement toujours de l'activité"

Pour ce qui est de la partie ingénierie, les agences d'intérim semblent davantage dans le flou sur le court terme. Du côté de Manpower, une dizaine d'ingénieurs travaillent à Naval Group, notamment sur la partie dessin. "Il y aura certainement toujours de l'activité pour ces profils là, mais ça reste un point d'interrogation, explique Michael Gentric, le responsable. Sur le moyen terme, il ne faut pas s'alarmer bien sûr. Après, la conjoncture fait qu'il y a quand même beaucoup de facteurs que l'on ne maitrise pas, aussi bien eux je pense, que nous." Pour l'instant, aucun contrat n'a été stoppé dans cette agence.